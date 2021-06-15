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Covid-19

ES já admite possibilidade de imunizar pessoas com menos de 18 anos com vacina da Pfizer

Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jun 2021 às 11:39
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
O governo do Espírito Santo já admite a possibilidade de vacinar a população capixaba com idade inferior a 18 anos. A notícia foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN VItória. De acordo com Reblin, ainda em fase de discussão, o assunto está sendo tratado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, depois que a vacina da Pfizer recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada em adolescentes com mais de 12 anos. "Em relação a vacinar pessoas abaixo de 18 anos, a Pfizer abre essa possibilidade. Então o secretário Nésio Fernandes está construindo uma proposta de vacinar uma parte da população que tenha menos de 18 anos. Mas é um cenário de debate que dependente de mais estudos", explica. Em Minas Gerais, a cidade de Betim anunciou que vai vacinar alunos de 12 a 14 anos contra a Covid-19 a partir desta semana. Nesta entrevista, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, detalha também como será a testagem de passageiros no aeroporto de Vitória e nos Terminais do Transcol. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 15-06-21.mp3

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