ES já admite possibilidade de imunizar pessoas com menos de 18 anos com vacina da Pfizer

O governo do Espírito Santo já admite a possibilidade de vacinar a população capixaba com idade inferior a 18 anos. A notícia foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN VItória. De acordo com Reblin, ainda em fase de discussão, o assunto está sendo tratado pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, depois que a vacina da Pfizer recebeu autorização da Anvisa para ser aplicada em adolescentes com mais de 12 anos. "Em relação a vacinar pessoas abaixo de 18 anos, a Pfizer abre essa possibilidade. Então o secretário Nésio Fernandes está construindo uma proposta de vacinar uma parte da população que tenha menos de 18 anos. Mas é um cenário de debate que dependente de mais estudos", explica. Em Minas Gerais, a cidade de Betim anunciou que vai vacinar alunos de 12 a 14 anos contra a Covid-19 a partir desta semana. Nesta entrevista, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, detalha também como será a testagem de passageiros no aeroporto de Vitória e nos Terminais do Transcol.