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ES investiga primeiro caso suspeito de varíola do macaco

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acredita que a confirmação ou o descarte para a doença poderá sair em horas e ou no máximo até esta sexta-feira (17)

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2022 às 10:15
Monkeypox: a varíola dos macacos
Monkeypox: a varíola dos macacos Crédito: Cristianstorto/Canva Pro
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (15), a secretaria foi notificada de que um tripulante estrangeiro, de 44 anos, apresentou sintomas da doença. Ele é comandante de um navio de carga que saiu de Singapura e está ancorado na costa capixaba. "Ao ser avaliado pela equipe médica responsável pela embarcação, o paciente relatou febre de início súbito na quinta-feira (9)  da semana passada e erupções cutâneas que progrediram pelo corpo nas 48 horas seguintes. Ele disse ainda que não teve contato com pessoas com a doença ou suspeita dela", afirmou a Sesa. O paciente foi internado nesta quarta-feira (15) em uma área de isolamento de um hospital na Grande Vitória e "apresenta bom estado geral". O material coletado dele foi enviado ao laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para confirmação ou descarte da doença. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica que a confirmação ou o descarte para a doença pode sair em horas e ou no máximo até esta sexta-feira (17). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 16-06-22

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