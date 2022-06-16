ES investiga primeiro caso suspeito de varíola do macaco

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (15), a secretaria foi notificada de que um tripulante estrangeiro, de 44 anos, apresentou sintomas da doença. Ele é comandante de um navio de carga que saiu de Singapura e está ancorado na costa capixaba. "Ao ser avaliado pela equipe médica responsável pela embarcação, o paciente relatou febre de início súbito na quinta-feira (9) da semana passada e erupções cutâneas que progrediram pelo corpo nas 48 horas seguintes. Ele disse ainda que não teve contato com pessoas com a doença ou suspeita dela", afirmou a Sesa. O paciente foi internado nesta quarta-feira (15) em uma área de isolamento de um hospital na Grande Vitória e "apresenta bom estado geral". O material coletado dele foi enviado ao laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para confirmação ou descarte da doença. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica que a confirmação ou o descarte para a doença pode sair em horas e ou no máximo até esta sexta-feira (17).