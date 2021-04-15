ES investiga 314 denúncias de irregularidades na vacinação

Coronavac Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo investiga 314 reclamações e denúncias de irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Segundo o ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi, em entrevista ao CBN Cotidiano, são principalmente casos de fura-fila, desvio de vacina, extravio de dose, falsa aplicação de dose e venda de vacina. Ouça a entrevista completa.

Ao todo a Sesa recebeu 458 manifestações, com destaque para 140 denúncias e 174 reclamações, que somam as 314 queixas que estão sendo apuradas. O equivalente a 68,55% dos registros. “Das manifestações que chegaram, 78 são de responsabilidade da Sesa e 225 dos municípios", explicou.