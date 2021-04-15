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COVID-19

ES investiga 314 denúncias de irregularidades na vacinação

O entrevistado é o ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:53
Coronavac Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo investiga 314 reclamações e denúncias de irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Segundo o ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi, em entrevista ao CBN Cotidiano, são principalmente casos de fura-fila, desvio de vacina, extravio de dose, falsa aplicação de dose e venda de vacina. Ouça a entrevista completa.
Ao todo a Sesa recebeu 458 manifestações, com destaque para 140 denúncias e 174 reclamações, que somam as 314 queixas que estão sendo apuradas. O equivalente a 68,55% dos registros. “Das manifestações que chegaram, 78 são de responsabilidade da Sesa e 225 dos municípios", explicou.
Dentre as 140 denúncias, existem 128 que se referem aos fura-filas, pessoas que não teriam respeitado a ordem do processo de imunização. Dentre as 174 reclamações, há outras 3 que também tratam do desrespeito à fila de vacinação.

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