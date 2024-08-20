ES intima empresas que podem ser enquadradas como devedoras contumazes

Para fins de apuração dos valores, é considerada a soma do imposto, multa e demais atualizações previstas na legislação. A partir da publicação da intimação, os citados têm 60 dias para comprovar a regularidade fiscal. As empresas estão listadas no Diário Oficial do Estado. Na lista, há empresas que já faliram, outras em recuperação judicial e ainda uma série de atuantes em vários setores da economia do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente fiscal da Sefaz, o auditor fiscal Lucas Calvi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!