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COVID-19

ES: interior responde por metade das mortes por coronavírus

Ouça a entrevista com pós-doutora em Epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins (EUA) e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jul 2020 às 10:52
O Espírito Santo, de acordo com os indicadores mais recentes, caminha para uma tendência de estabilização do número de casos da Covid-19. Esta percepção já é mais visível na Grande Vitória. Um estudo do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que conta com a participação de diversos órgãos e especialistas, aponta, por exemplo, que o Estado alcançou o platô de casos ativos da doença no início de junho e, pela primeira vez desde o pico da pandemia, a Grande Vitória registrou taxa de transmissão (RT) menor que 1 (RT 0,99). Contudo, a desaceleração da contaminação não é a mesma no interior do Estado que vem respondendo por 52%, ou seja metade das mortes pela doença no Estado. Quem explica é a pós-doutora em Epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins (EUA) e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ethel Maciel - 17-07-20
 

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