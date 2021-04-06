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CAMPANHA DE VACINAÇÃO

ES inicia imunização de profissionais de segurança contra a Covid-19

Em um primeiro momento, sete mil pessoas serão vacinadas no ES

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 12:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 abr 2021 às 12:11
O Governo do Espírito Santo iniciou na manhã desta terça-feira (06) a vacinação dos profissionais de segurança pública contra a Covid-19. De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Danielle Grillo, cerca de sete mil profissionais da segurança pública serão vacinados neste primeiro momento, entre eles policiais civis, militares, bombeiros, policiais federais e rodoviários federais que estão na linha de frente e atuando nas ruas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grilo - 06-04-21

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