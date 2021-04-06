ES inicia imunização de profissionais de segurança contra a Covid-19

O Governo do Espírito Santo iniciou na manhã desta terça-feira (06) a vacinação dos profissionais de segurança pública contra a Covid-19. De acordo com a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Danielle Grillo, cerca de sete mil profissionais da segurança pública serão vacinados neste primeiro momento, entre eles policiais civis, militares, bombeiros, policiais federais e rodoviários federais que estão na linha de frente e atuando nas ruas.