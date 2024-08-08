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"Projeto Recupera"

ES inicia devolução de celulares roubados e furtados

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 ago 2024 às 11:41
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos
Primeiros celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera foram devolvidos aos donos Crédito: Hélio Filho/Secom
O governo do Estado realizou nesta quarta-feira (7), a entrega dos primeiros aparelhos celulares recuperados na fase inicial do "Projeto Recupera". A iniciativa é uma operação permanente focada na recuperação de celulares roubados e furtados, visando devolvê-los aos seus legítimos proprietários. Na primeira fase, realizada em julho, cerca de 200 aparelhos foram recuperados. Ao todo, foram enviadas 502 intimações para portadores dos aparelhos com restrição de furto/roubo por meio do WhatsApp, com a informação sobre data e local para a entrega do aparelho. Neste primeiro momento, foram intimados moradores da Grande Vitória e as devoluções foram realizadas nas Delegacias Regionais de Vitória e Vila Velha. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa! 
Entrevista Fernanda Queiroz - Eugênio Ricas - 08-08-24

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