ES inicia devolução de celulares roubados e furtados

O governo do Estado realizou nesta quarta-feira (7), a entrega dos primeiros aparelhos celulares recuperados na fase inicial do "Projeto Recupera". A iniciativa é uma operação permanente focada na recuperação de celulares roubados e furtados, visando devolvê-los aos seus legítimos proprietários. Na primeira fase, realizada em julho, cerca de 200 aparelhos foram recuperados. Ao todo, foram enviadas 502 intimações para portadores dos aparelhos com restrição de furto/roubo por meio do WhatsApp, com a informação sobre data e local para a entrega do aparelho. Neste primeiro momento, foram intimados moradores da Grande Vitória e as devoluções foram realizadas nas Delegacias Regionais de Vitória e Vila Velha. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!