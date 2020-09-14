ES inicia a semana com metade das cidades em risco baixo

O Espírito Santo não tem mais municípios em risco alto para a Covid-19. O mapa da Matriz de Risco que entrou em vigor nesta segunda (14) e vale até o próximo domingo (20), tem, ao todo, 39 municípios capixabas classificados em risco baixo e outros 39 estão em risco moderado. Nesta Em entrevista à rádio CBN Vitória, o coronel Alexandre Cerqueira, Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, explica as principais mudanças, entre elas o fato de Cariacica ser a única cidade da Grande Vitória a seguir no risco moderado.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade passa a considerar a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Valimm - Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira -14-09-20

Apesar de várias cidades em risco baixo, o comportamento do cidadão deve seguir com as medidas de prevenção ao novo coronavírus, o que reforça que aglomerações continuam proibidas. O Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com a Prefeitura de Vitória e a Polícia Militar, realizou, na noite do último sábado (12), fiscalizações a bares e casas de eventos, com objetico de identificar aqueles que descumpriam o decreto do Governo do Estado com medidas preventivas ao contágio pelo novo Coronavírus. A operação foi realizada em Jardim da Penha, onde nenhuma irregularidade foi detectada, e na Praia do Canto, onde estabelecimentos irregulares foram detectados, como explica em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros.