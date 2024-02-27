ES inaugura primeira fábrica para uso coletivo de produção de azeite

Através da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o Espírito Santo inaugurou a Fábrica de Azeite do Lagar, a primeira fábrica para uso coletivo de produção de azeite. Localizada em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, a fábrica focará na produção do azeite extravirgem de baixa acidez. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, explica como a novidade incentiva a cultura da olivicultura no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 27-02-24
A capacidade de processamento dessa nova agroindústria é de 100 quilos de azeitonas por hora, com a estimativa inicial de 1.500 quilos de olivas para a safra deste ano.
Atualmente, o Espírito Santo tem, aproximadamente, 300 hectares de área plantada de azeitona, envolvendo cerca de 180 produtores, com abrangência em 20 municípios dos 23 da região serrana do Estado vocacionados para o desenvolvimento da atividade.