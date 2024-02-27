ES inaugura primeira fábrica para uso coletivo de produção de azeite

Através da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o Espírito Santo inaugurou a Fábrica de Azeite do Lagar, a primeira fábrica para uso coletivo de produção de azeite. Localizada em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, a fábrica focará na produção do azeite extravirgem de baixa acidez. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, explica como a novidade incentiva a cultura da olivicultura no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!