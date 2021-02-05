ES: idosos com mais de 60 anos estarão imunizados até final de março

O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, acredita que até o final de março deste ano todos os idosos com mais de 60 anos estarão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Em entrevista nesta sexta-feira (05) à rádio CBN Vitória, ele explicou que a demora se deve a promessa de compra por parte do Ministério da Saúde de aquisição de 300 milhões de doses para serem distribuídas aos estados, o que ainda não se concretizou. Nésio Fernandes também explicou que o monitoramento das variantes do vírus vem sendo feito com o acompanhamento das listas de passageiros de vôos de Manaus, como também do envio de exames para sequenciamento genético junto à Fiocruz.