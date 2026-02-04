ES identifica fraude de R$ 8,5 milhões no mercado de bikes elétricas; entenda

Bikes, bicicletas elétricas Crédito: Arte - Camilly Napoleão com adbobe firefly

Uma operação especial da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) tem investigado práticas fraudulentas envolvendo empresas do setor bicicletas elétricas e já constatou padrão de evasão fiscal no Espírito Santo. Até o momento, foram identificados R$ 8,5 milhões de sonegação, mas, com a fiscalização, R$ 1,4 milhão foi recuperado aos cofres públicos.

Com a popularidade em alta e em expansão, o mercado capixaba das bikes elétricas passou a receber maior atenção das equipes da Receita Estadual desde o ano passado. O Estado tem 530 empresas atuando no ramo de bicicletas elétricas e ciclomotores e, até agora, 42 foram alvo de ações fiscais e mais de 70% delas foram autuadas.

Segundo a Sefaz, práticas de sonegação fiscal geram concorrência desleal e afetam a arrecadação tributária, necessária para assegurar investimentos públicos em infraestrutura e segurança para ciclistas e pedestres. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Thiago Venâncio, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!