Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES identifica fraude de R$ 8,5 milhões no mercado de bikes elétricas; entenda
Economia

ES identifica fraude de R$ 8,5 milhões no mercado de bikes elétricas; entenda

Ouça entrevista com o subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio

Publicado em 04 de Fevereiro de 2026 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2026 às 11:52
Bikes, bicicletas elétricas
Bikes, bicicletas elétricas Crédito: Arte - Camilly Napoleão com adbobe firefly
Uma operação especial da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) tem investigado práticas fraudulentas envolvendo empresas do setor bicicletas elétricas e já constatou padrão de evasão fiscal no Espírito Santo. Até o momento, foram identificados R$ 8,5 milhões de sonegação, mas, com a fiscalização, R$ 1,4 milhão foi recuperado aos cofres públicos.
Com a popularidade em alta e em expansão, o mercado capixaba das bikes elétricas passou a receber maior atenção das equipes da Receita Estadual desde o ano passado. O Estado tem 530 empresas atuando no ramo de bicicletas elétricas e ciclomotores e, até agora, 42 foram alvo de ações fiscais e mais de 70% delas foram autuadas.
Segundo a Sefaz, práticas de sonegação fiscal geram concorrência desleal e afetam a arrecadação tributária, necessária para assegurar investimentos públicos em infraestrutura e segurança para ciclistas e pedestres. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Thiago Venâncio, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Duarte Venâncio - 04-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados