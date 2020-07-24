ES Gás: conheça os detalhes do contrato de concessão de gás natural

Gasoduto em Cacimbas, em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

O governo do Espírito Santo assinou, na última quarta-feira (22), o contrato de concessão com a ES Gás, estatal criada para realizar o serviço de distribuição de gás natural no Espírito Santo. De acordo com o governo, o contrato vai garantir ao Espírito Santo posição de destaque, dentro da nova realidade do novo marco regulatório do setor. A nova companhia começou a existir em julho do ano passado após acordo entre o Executivo estadual e a BR Distribuidora - antiga subsidiária da Petrobras. Quem detalhou o assunto, no CBN Cotidiano, foi o diretor-presidente da ES Gás, Heber Resende. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Heber Resende - 24-07-20

"Trabalhamos com afinco na elaboração deste documento para garantir que o Espírito Santo tenha um contrato que compreenda as melhores práticas internacionais. Que também observe os princípios do programa federal do ‘Novo Mercado de Gás’, possibilitando que este insumo seja um indutor do desenvolvimento capixaba. Este contrato tem todo o potencial de colocar o Espírito Santo na liderança de uma concessão moderna, voltada para a competitividade da indústria e o bem-estar da população”, afirmou.

A primeira ação será no Norte. De acordo com o governador Renato Casagrande, a empresa vai iniciar investindo em Linhares para construir um gasoduto de distribuição que ligará a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), no litoral do município, até a região industrial da cidade, levando gás para indústrias.