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DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ES

ES Gás: conheça os detalhes do contrato de concessão de gás natural

Ouça a entrevista concedida pelo presidente da ES Gás à CBN Vitória!

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:27
Gasoduto em Cacimbas, em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
O governo do Espírito Santo assinou, na última quarta-feira (22), o contrato de concessão com a ES Gás, estatal criada para realizar o serviço de distribuição de gás natural no Espírito Santo. De acordo com o governo, o contrato vai garantir ao Espírito Santo posição de destaque, dentro da nova realidade do novo marco regulatório do setor. A nova companhia começou a existir em julho do ano passado após acordo entre o Executivo estadual e a BR Distribuidora - antiga subsidiária da Petrobras. Quem detalhou o assunto, no CBN Cotidiano, foi o diretor-presidente da ES Gás, Heber Resende. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Heber Resende - 24-07-20
"Trabalhamos com afinco na elaboração deste documento para garantir que o Espírito Santo tenha um contrato que compreenda as melhores práticas internacionais. Que também observe os princípios do programa federal do ‘Novo Mercado de Gás’, possibilitando que este insumo seja um indutor do desenvolvimento capixaba. Este contrato tem todo o potencial de colocar o Espírito Santo na liderança de uma concessão moderna, voltada para a competitividade da indústria e o bem-estar da população”, afirmou.
A primeira ação será no Norte. De acordo com o governador Renato Casagrande, a empresa vai iniciar investindo em Linhares para construir um gasoduto de distribuição que ligará a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), no litoral do município, até a região industrial da cidade, levando gás para indústrias.
O diretor-presidente explica que o gasoduto terá cerca de 28 quilômetros e vai demandar um investimento de R$ 40 milhões, com prazo de implantação de aproximadamente 13 meses. A empresa já iniciou as conversas com o Bandes em busca de financiamento para o projeto.

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