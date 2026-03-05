ES ganha roteiro turístico do café no Caparaó; conheça detalhes!

Dez estabelecimentos fazem parte da rota, estruturada literalmente aos pés do Pico da Bandeira. Além da vista e do clima ideal para quem quer sair um pouco do movimento intenso da cidade e vivenciar o gosto pelo café de formas diferenciadas, esses locais oferecem experiências únicas aos visitantes. O analista Técnico do Sebrae/ES - Regional Caparaó, Leonardo Ferreira, explica.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leonardo Ferreira – 05-03-26.mp3
Café colonial Rota das Garças
No café Rota das Garças, os anfitriões Viviane e Miguel recebem os visitantes como parte da família. Entre lavouras e pomar, a vivência oferece um café colonial com produtos caseiros, frutas colhidas no quintal e histórias que celebram a vida no campo.
Onde: Dores do Rio Preto
Mais informações: 28 99905-2404 / @chale_dois_coracoes
Villa Januária
A experiência Cafés de Origem Controlada é uma imersão sensorial nos jardins da pousada Villa Januária, com direito à contemplação do Vale do Paraíso, em meio à natureza. Lá, o visitante descobre os segredos e a força do terroir do Caparaó. Em uma degustação guiada, que revela aromas e sabores únicos de um café com identidade e origem.
Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto
Mais informações: @villajanuaria
Sítio Menina
No deck panorâmico do Sítio Menina, o visitante aprecia cafés filtrados e drinks autorais ao entardecer. Uma experiência que une sabor, paisagem e o silêncio das montanhas.
A experiência envolve a contemplação do pôr-do-sol somada a uma degustação dos cafés disponíveis no estabelecimento.
Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto
Mais informações: 32 99909-7989 / @sitiomenina
Café Cantinho da Floresta
A família do Cantinho da Floresta cultiva café há mais de um século no mesmo solo. A vivência conduz o visitante pelo ciclo do café, da lavoura à degustação, em uma experiência sensorial com sabores e histórias do Caparaó.
Onde: Divino São Lourenço
Mais informações: 28 999237334 / @cantinho_dafloresta22
Sítio Campo Azul
O local convida o visitante a conhecer um produtor premiado e a história da família que transformou o trabalho da roça em legado. A degustação é acompanhada de quitutes caseiros e da hospitalidade típica das montanhas.
Onde: Divino São Lourenço
Mais informações: 28 99996-6040 / @cafeteriacampoazul
Café Relíquia
A experiência conduz o visitante em uma caminhada leve pela lavoura, torra artesanal e degustação de cafés premiados. Uma imersão que conecta tradição familiar, natureza e sabor.
Onde: Divino São Lourenço
Mais informações: 28 99993-6304 / @sitioreliquiadocaparao
Sítio Bela Vista
A família Alves da Silva recebe o visitante com hospitalidade e cafés de origem. A vivência percorre o ciclo do café, da lavoura à xícara, com degustações harmonizadas e quitutes caseiros.
Onde: Ibitirama
Mais informações: 28 99936-1407
Vale Encantado
No local, os visitantes vivenciam a história do vaqueiro que deu origem ao Vale Encantado, e desfrutam de uma harmonização de cafés com bala de leite.
Onde: Córrego dos Coelhos, Irupi
Mais informações: 28 99917-4492 / @cafevaleencantado
Café Sol Nascente
Entre lavouras e histórias de quatro gerações, o Café Sol Nascente oferece um café colonial com receitas tradicionais e cafés especiais, servidos em um casarão histórico.
Onde: Rio Claro, Iúna
Mais informações: 33 99956-6736 / @casadocafe_solnascente
Café do Príncipe
A família Horst compartilha a arte da torra artesanal em uma vivência que une tradição, sustentabilidade e sabor. O visitante aprende sobre o processo do café e degusta harmonizações com produtos locais.
Onde: São João do Príncipe, Iúna
Mais informações: 28 99931-8009 / @cafedoprincipe