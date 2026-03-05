ES ganha roteiro turístico do café no Caparaó; conheça detalhes!

Café do Caparaó Crédito: André Berlinck

Que o café é paixão nacional já se sabe! E no Espírito Santo não poderia ser diferente! Nesse cenário, o café acaba de ganhar um roteiro turístico especialmente dedicado a divulgar a sua produção e histórias de quem trabalha arduamente, de sol a sol, para garantir que o produto capixaba seja cada vez mais reconhecido no país e mundo afora. Batizado de “Experiência com cafés de origem Caparaó”, o roteiro reflete a cultura predominante da região, que tem na cafeicultura um dos seus principais atrativos. O projeto, desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), conta com a colaboração de associações e prefeituras.

Dez estabelecimentos fazem parte da rota, estruturada literalmente aos pés do Pico da Bandeira. Além da vista e do clima ideal para quem quer sair um pouco do movimento intenso da cidade e vivenciar o gosto pelo café de formas diferenciadas, esses locais oferecem experiências únicas aos visitantes. O analista Técnico do Sebrae/ES - Regional Caparaó, Leonardo Ferreira, explica.

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Café colonial Rota das Garças

No café Rota das Garças, os anfitriões Viviane e Miguel recebem os visitantes como parte da família. Entre lavouras e pomar, a vivência oferece um café colonial com produtos caseiros, frutas colhidas no quintal e histórias que celebram a vida no campo.

Onde: Dores do Rio Preto

Mais informações: 28 99905-2404 / @chale_dois_coracoes

Villa Januária

A experiência Cafés de Origem Controlada é uma imersão sensorial nos jardins da pousada Villa Januária, com direito à contemplação do Vale do Paraíso, em meio à natureza. Lá, o visitante descobre os segredos e a força do terroir do Caparaó. Em uma degustação guiada, que revela aromas e sabores únicos de um café com identidade e origem.

Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto

Mais informações: @villajanuaria

Sítio Menina

No deck panorâmico do Sítio Menina, o visitante aprecia cafés filtrados e drinks autorais ao entardecer. Uma experiência que une sabor, paisagem e o silêncio das montanhas.

A experiência envolve a contemplação do pôr-do-sol somada a uma degustação dos cafés disponíveis no estabelecimento.

Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto

Mais informações: 32 99909-7989 / @sitiomenina

Café Cantinho da Floresta

A família do Cantinho da Floresta cultiva café há mais de um século no mesmo solo. A vivência conduz o visitante pelo ciclo do café, da lavoura à degustação, em uma experiência sensorial com sabores e histórias do Caparaó.

Onde: Divino São Lourenço

Mais informações: 28 999237334 / @cantinho_dafloresta22

Sítio Campo Azul

O local convida o visitante a conhecer um produtor premiado e a história da família que transformou o trabalho da roça em legado. A degustação é acompanhada de quitutes caseiros e da hospitalidade típica das montanhas.

Onde: Divino São Lourenço

Mais informações: 28 99996-6040 / @cafeteriacampoazul

Café Relíquia

A experiência conduz o visitante em uma caminhada leve pela lavoura, torra artesanal e degustação de cafés premiados. Uma imersão que conecta tradição familiar, natureza e sabor.

Onde: Divino São Lourenço

Mais informações: 28 99993-6304 / @sitioreliquiadocaparao

Sítio Bela Vista

A família Alves da Silva recebe o visitante com hospitalidade e cafés de origem. A vivência percorre o ciclo do café, da lavoura à xícara, com degustações harmonizadas e quitutes caseiros.

Onde: Ibitirama

Mais informações: 28 99936-1407

Vale Encantado

No local, os visitantes vivenciam a história do vaqueiro que deu origem ao Vale Encantado, e desfrutam de uma harmonização de cafés com bala de leite.

Onde: Córrego dos Coelhos, Irupi

Mais informações: 28 99917-4492 / @cafevaleencantado

Café Sol Nascente

Entre lavouras e histórias de quatro gerações, o Café Sol Nascente oferece um café colonial com receitas tradicionais e cafés especiais, servidos em um casarão histórico.

Onde: Rio Claro, Iúna

Mais informações: 33 99956-6736 / @casadocafe_solnascente

Café do Príncipe

A família Horst compartilha a arte da torra artesanal em uma vivência que une tradição, sustentabilidade e sabor. O visitante aprende sobre o processo do café e degusta harmonizações com produtos locais.

Onde: São João do Príncipe, Iúna