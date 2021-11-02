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ES ganha "Bosque da Memória" em homenagem às vítimas da Covid-19

Ouça a entrevista concedida pela governadora em exercício, Jacqueline Moraes, à CBN Vitória

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:47

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 nov 2021 às 12:47
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente Crédito: Pexels
Nesta terça-feira (2), feriado de Finados, o governo do Espírito Santo, lançou o projeto "Bosque da Memória", em homenagem às vítimas da Covid-19 no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a governadora em exercício do Estado, Jacqueline Moraes, que participou do lançamento, falou sobre a iniciativa. Segundo o governo, "o bosque é uma forma de manter viva a memória dos entes queridos dos familiares, com o plantio de árvores que receberão o nome deles. Serão usadas espécies de Mata Atlântica ameaçadas de extinção para a recuperação de florestas", diz. 
Ainda, segundo o governo estadual, o bosque será implantado na Fazenda Experimental Engenheiro Agrônomo Reginaldo Conde (FERC), localizada em Jucuruaba, Viana. O projeto do Centro de Educação Ambiental de Jucuruaba (Ceaj), que possui uma área de 12 hectares de reserva florestal, tem o objetivo de despertar a consciência ambiental e responsabilidade do público em geral. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Jaqueline Moraes - 02-11-21.mp3

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