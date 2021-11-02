ES ganha "Bosque da Memória" em homenagem às vítimas da Covid-19

Nesta terça-feira (2), feriado de Finados, o governo do Espírito Santo, lançou o projeto "Bosque da Memória", em homenagem às vítimas da Covid-19 no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a governadora em exercício do Estado, Jacqueline Moraes, que participou do lançamento, falou sobre a iniciativa. Segundo o governo, "o bosque é uma forma de manter viva a memória dos entes queridos dos familiares, com o plantio de árvores que receberão o nome deles. Serão usadas espécies de Mata Atlântica ameaçadas de extinção para a recuperação de florestas", diz.