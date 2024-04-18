ES: frente fria chega com previsão de queda recorde de temperatura

Vem frio aí! Nos próximos dias, a passagem de uma massa de ar frio de origem polar vai produzir o primeiro "friozinho" do outono no Sudeste do Brasil. O efeito desta massa de ar frio de origem polar será mais forte sobre o Sul do Brasil, mas a queda de temperatura também será sentida por aqui. Segundo a Climatempo, uma frente fria que chegou a São Paulo na quarta-feira (17) vai continuar avançando sobre a região Sudeste no decorrer da semana e chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira (18). "Na quinta poderemos ter pancadas de chuva com raios, moderadas a fortes, por causa do calor que ainda estará fazendo no ES e o impacto da chegada da frente fria". Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista da Climatempo, Guilherme Alves Borges, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!