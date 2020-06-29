ES faz pesquisa com plasma no tratamento de pacientes com Covid-19

Ela também detalha que o trabalho de recrutamento dessas pessoas, que tiveram comprovadamente a Covid-19, vai ocorrer em conjunto à Vigilância Epidemiológica do Estado e o Laboratório Central (Lacen), num trabalho conhecido como busca ativa. "A gente tem uma parceria com a Vigilância pra saber o paciente que foi positivo e, assim, fazermos uma busca ativa dessa pessoa. Já temos tido uma resposta muito boa por parte da população, que percebe a necessidade de ajudar ao próximo nesse momento difícil", detalha. O doador deve atender a todos os requisitos da doação de sangue, como peso, idade e demais critérios de saúde.