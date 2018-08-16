ES fará parte do primeiro teste-piloto do Censo 2020

O Espírito Santo está na lista dos estados brasileiros que vão contar com a aplicação de um questionário online por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em áreas de comunidades tradicionais. O Instituo vai realizar entre os dias 20 de agosto – a partir da próxima segunda-feira - e 6 de setembro a primeira prova piloto do questionário temático do Censo 2020, com perguntas específicas para indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais.

A aplicação do questionário ocorrerá em 11 estados, além do Espírito Santo: Acre, Amapá, Rondônia, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, Minas Gerais,, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Esse primeiro teste piloto vai aferir diversos aspectos do questionário do Censo 2020, em especial do bloco de perguntas sobre identificação étnico-racial. Esse bloco de perguntas é espacialmente controlado, e sua aplicação é restrita às áreas indígenas e quilombolas. Este teste conta com orientação do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais, integrado por servidores do IBGE lotados no Rio de Janeiro, Roraima e Maranhão.

Os preparativos do teste piloto vêm sendo feitos há alguns meses e envolveram diversas visitas a aldeias indígenas e comunidades quilombolas. Nessas ocasiões foram realizados testes dos aplicativos carregados no DMC (Dispositivo Móvel de Coleta), elaborados pela Diretoria de Informática do IBGE especificamente para as atividades nessas áreas especiais.

Durante o teste, também serão observados aspectos do entorno dos agrupamentos indígenas e as características geográficas das áreas visitadas. Essas informações serão consolidadas na base territorial do Censo 2020, que serve de orientação aos recenseadores.