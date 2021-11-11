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Defesa Civil

ES: expectativa de chuva acima da média para novembro e dezembro deste ano

Ouça informações do major Fabio Maurício Rodrigues Pereira, chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2021 às 11:54
Chuva: Avenida Beira Rio no bairro Operário em Cariacica
Chuva: Avenida Beira Rio no bairro Operário em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) realiza nesta quinta-feira (11), no Centro de Inteligência de Defesa Civil (CIDEC), um simulado de preparação para gerenciamento de desastres, integrado com as agências que participam do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (Pepdec). Em entrevista à CBN Vitória, o major Fabio Maurício Rodrigues Pereira, chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual, traz os detalhes. Acompanhe!
O Centro de Inteligência da Defesa Civil Estadual foi inaugurado no dia 3 de setembro desse ano e representa uma das estruturas mais modernas da América Latina. O espaço foi completamente equipado e as equipes especializadas vão centralizar os dados relacionados às condições climáticas do Estado. Essas informações, processadas e aliadas aos conhecimentos operacionais, formarão a inteligência necessária ao gerenciamento dos riscos e desastres naturais.
Como tradicionalmente os meses de novembro e dezembro são chuvosos no Estado, a inteligência com dados fará toda a diferença na gestão de riscos. O Major Fabio Pereira revela que há expectativa de chuva acima da média para os próximos meses. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Major Fabio Mauricio -11-11-21.mp3

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