ES estuda flexibilizar comércio, mas escolas seguem sem previsão

A flexibilização do funcionamento do comércio no Espírito Santo vai ter que acontecer, nos próximos dias, no Espírito Santo, por falta de medidas do Governo Federal de socorro à economia. A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (16) à CBN Vitória. Já as escolas devem seguir fechadas, pelo menos até as férias de julho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 16-04-20
Subiu para 22 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quarta-feira (15). Ao todo, são 754 casos confirmados de Covid-19 no Estado.