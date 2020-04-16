ES estuda flexibilizar comércio, mas escolas seguem sem previsão

A flexibilização do funcionamento do comércio no Espírito Santo vai ter que acontecer, nos próximos dias, no Espírito Santo, por falta de medidas do Governo Federal de socorro à economia. A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (16) à CBN Vitória. Já as escolas devem seguir fechadas, pelo menos até as férias de julho.