ES estuda a adoção do "passaporte da vacinação" para a entrada em locais de uso coletivo

O Espírito Santo enfrenta a falta de vacinas da AstraZeneca para a vacinação contra a Covid-19. A expectativa é de que um novo lote deste imunizante chegue nos próximos dias e até lá, não haverá autorização para que as pessoas com a segunda dose em atraso recebam a vacina de um outro imunizante, conhecida como vacinação heteróloga. Quem explica é o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Nesta entrevista, Reblin antecipa também que o Espírito Santo já discute a possibilidade de criação de um "passaporte de vacinação" para que o cidadão circule em ambientes coletivos.