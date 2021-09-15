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Imunização

ES estuda a adoção do "passaporte da vacinação" para a entrada em locais de uso coletivo

Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2021 às 11:14
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo enfrenta a falta de vacinas da AstraZeneca para a vacinação contra a Covid-19. A expectativa é de que um novo lote deste imunizante chegue nos próximos dias e até lá, não haverá autorização para que as pessoas com a segunda dose em atraso recebam a vacina de um outro imunizante, conhecida como vacinação heteróloga. Quem explica é o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Nesta entrevista, Reblin antecipa também que o Espírito Santo já discute a possibilidade de criação de um "passaporte de vacinação" para que o cidadão circule em ambientes coletivos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblini - 15-09-21.mp3

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