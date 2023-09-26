ES: estatísticas de crimes letais têm queda e crescem estelionato e mortes no trânsito

O governo Estadual lançou esta semana a primeira edição do Anuário Estadual da Segurança Pública. O documento, publicado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reúne análises de dados, comparativos e estatísticas de crimes cometidos no Estado no ano de 2022. Entre os números de destaque, o anuário apresenta uma redução em 5,7% nos crimes letais intencionais. Os casos de feminicídio contra mulheres capixabas também reduziram em 10,3%. Na contramão, os casos de mortes no trânsito apresentaram um aumento de 9,3%, em relação a 2021. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho detalha o contexto capixaba. Ramalho fala sobre a atuação do tráfico de drogas, a morte de jovens e o uso de armas de fogo. Segundo ele, existe uma comunhão entre as principais facções criminosas do Brasil, como o PCC e o CV, com as facções que atuam no Espírito Santo. De acordo com a polícia, eles abrigam traficantes capixabas em fuga, em troca da venda de armas e drogas. Ouça a entrevista completa.