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Crise hídrica

ES: estado de atenção por ameaça de seca e de falta de água

Ouça a entrevista com o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 12:41

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

16 jul 2024 às 12:41
Pode faltar água em bairros de Viana e Cariacica
Para as prefeituras dos 78 municípios do Espírito Santo, são recomendadas ações que reduzam e responsabilizem atividades promotoras do desperdício de água Crédito: Pixabay
Devido à falta de chuva, o Espírito Santo declarou "estado de atenção" para o risco de escassez nos 78 municípios capixabas. A resolução publicada no diário oficial nesta terça-feira (16) apresenta uma série de recomendações para a população e o setor produtivo com relação ao uso racional da água.
Entre as medidas propostas estão a redução do consumo, a reutilização da água sempre que possível e a manutenção de equipamentos e instalações para evitar desperdícios. O diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, explica que a participação e o envolvimento de todos são essenciais para minimizar os impactos da estiagem e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Gabriela Martins - Fabio Ahnert - 16-07-24

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