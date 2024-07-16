ES: estado de atenção por ameaça de seca e de falta de água

Entre as medidas propostas estão a redução do consumo, a reutilização da água sempre que possível e a manutenção de equipamentos e instalações para evitar desperdícios. O diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert, explica que a participação e o envolvimento de todos são essenciais para minimizar os impactos da estiagem e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!