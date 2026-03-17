Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES: escultura desaparecida é reencontrada por pesquisadores; conheça a história!
Centro de Vitória

ES: escultura desaparecida é reencontrada por pesquisadores; conheça a história!

Quem explica a busca é o professor e historiador Raphael Teixeira

Publicado em 17 de Março de 2026 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2026 às 11:10
Momento em que a dupla encontra a escultura desaparecida havia mais de quatro décadas
Momento em que a dupla encontra a escultura desaparecida havia mais de quatro décadas Crédito: Arquivo pessoal
Mistério e esquecimento da História! Uma escultura histórica que integrou o conjunto artístico da região do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, deve voltar ao espaço público após quase cinco décadas. A peça, que representa o deus Hermes, foi localizada após investigação conduzida pelo professor e historiador Raphael Teixeira, com colaboração de pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes (Leena/Ufes). A busca começou depois que Teixeira encontrou uma reportagem publicada por A Gazeta em 2018 que mencionava o desaparecimento de um monumento na região. A escultura foi encontrada em outubro de 2024, em um ateliê em Vila Velha. Durante a investigação, os pesquisadores descobriram que a escultura havia sido retirada do local em 1979, quando a Escola Maria Ortiz passava por uma reforma. Na época, um galho de um flamboyant caiu sobre a peça durante uma tempestade e provocou danos estruturais. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raphael Teixeira - 17-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados