ES: escultura desaparecida é reencontrada por pesquisadores; conheça a história!

Mistério e esquecimento da História! Uma escultura histórica que integrou o conjunto artístico da região do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, deve voltar ao espaço público após quase cinco décadas. A peça, que representa o deus Hermes, foi localizada após investigação conduzida pelo professor e historiador Raphael Teixeira, com colaboração de pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes (Leena/Ufes). A busca começou depois que Teixeira encontrou uma reportagem publicada por A Gazeta em 2018 que mencionava o desaparecimento de um monumento na região. A escultura foi encontrada em outubro de 2024, em um ateliê em Vila Velha. Durante a investigação, os pesquisadores descobriram que a escultura havia sido retirada do local em 1979, quando a Escola Maria Ortiz passava por uma reforma. Na época, um galho de um flamboyant caiu sobre a peça durante uma tempestade e provocou danos estruturais. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!