ES envia apoio à Bahia por conta das fortes chuvas

O Espírito Santo enviou apoio e logística ao estado vizinho da Bahia por conta das fortes chuvas que atingem a região. A ajuda conta com o envio de viaturas, embarcações e efetivo especializado do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, como explica em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros.

"A nossa ajuda chegou lá no dia 26, às 2h25 da manhã. Às 6h foram iniciadas as operações. Estamos com dez homens, esse grupamento é um coronel, dois capitães, três sargentos e quatro cabos. Estamos com um ônibus tracionado, uma caminhonete 4x4, cinco embarcações e vários materiais de resgate em altura e em águas rápidas", explica.