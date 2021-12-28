Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Solidariedade

ES envia apoio à Bahia por conta das fortes chuvas

Além de viaturas e embarcações, foi disponibilizado efetivo especializado do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 dez 2021 às 11:44
Vista aérea da cidade de Itajuípe (BA) alagada pelas enchentes
Vista aérea da cidade de Itajuípe (BA) alagada pelas enchentes Crédito: GovBA/Divulgação
O Espírito Santo enviou apoio e logística ao estado vizinho da Bahia por conta das fortes chuvas que atingem a região. A ajuda conta com o envio de viaturas, embarcações e efetivo especializado do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, como explica em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. 
"A nossa ajuda chegou lá no dia 26, às 2h25 da manhã. Às 6h foram iniciadas as operações. Estamos com dez homens, esse grupamento é um coronel, dois capitães, três sargentos e quatro cabos. Estamos com um ônibus tracionado, uma caminhonete 4x4, cinco embarcações e vários materiais de resgate em altura e em águas rápidas", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges -28-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados