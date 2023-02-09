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ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia

Ao todo, serão enviados 42 profissionais de quatro Estados, além de cadelas, com especialidade em operações de resgate

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 fev 2023 às 12:45
Procura por sobreviventes continua, após terremoto na região de Diyarbakir, no sudeste da Turquia
Procura por sobreviventes continua, após terremoto na região de Diyarbakir, no sudeste da Turquia Crédito: (MAHMUT BOZARSLAN/AP)
Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participarão das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuarão no resgate. Até o momento, pelo menos 11 mil pessoas morreram após os tremores que abalaram o país turco e a Síria, ocorridos na última segunda (6). O Comandante do Corpo de Bombeiros do Espírito santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, explicou como será o trabalho. Acompanhe.
Entrevista Patricia Vallim - Alexandre dos Santos Cerqueira - 09-02-23.mp3

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