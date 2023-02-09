ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia

Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participarão das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuarão no resgate. Até o momento, pelo menos 11 mil pessoas morreram após os tremores que abalaram o país turco e a Síria, ocorridos na última segunda (6). O Comandante do Corpo de Bombeiros do Espírito santo, Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, explicou como será o trabalho. Acompanhe.