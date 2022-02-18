ES é o segundo estado com maior número de áreas de risco mapeadas do Brasil

O último boletim extraordinário da Defesa Civil divulgado no início da manhã desta sexta-feira (18) aponta que 370 pessoas estão fora de casa devido às chuvas no Espírito Santo. Alegre, na Região Sul, atingida por uma tempestade nos últimos dias, concentra o maior número: 287 desalojados e 4 desabrigados. Já nas últimas 24 horas, o município de Ibiraçu, no Norte, registrou o maior acumulado de chuva, 106,20mm; seguido de Aracruz, com 84,00 mm e João Neiva, com 55,47 mm. Em entrevista nesta sexta-feira (18) à CBN Vitória, o Coronel André Có Silva, coordenador Estadual da Defesa Civil, alerta que o Espírito Santo é o segundo estado com maior número de áreas de risco mapeadas do Brasil, só perdendo para o Rio de Janeiro.