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Chuva no ES

ES é o segundo estado com maior número de áreas de risco mapeadas do Brasil

Ouça detalhes na entrevista com o coronel André Có Silva, coordenador Estadual da Defesa Civil

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:27
Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre
Ruas ficam totalmente alagadas após temporal em Alegre Crédito: Reprodução
O último boletim extraordinário da Defesa Civil divulgado no início da manhã desta sexta-feira (18) aponta que 370 pessoas estão fora de casa devido às chuvas no Espírito Santo. Alegre, na Região Sul, atingida por uma tempestade nos últimos dias, concentra o maior número: 287 desalojados e 4 desabrigados. Já nas últimas 24 horas, o município de Ibiraçu, no Norte, registrou o maior acumulado de chuva, 106,20mm; seguido de Aracruz, com 84,00 mm e João Neiva, com 55,47 mm. Em entrevista nesta sexta-feira (18) à CBN Vitória, o Coronel André Có Silva, coordenador Estadual da Defesa Civil, alerta que o Espírito Santo é o segundo estado com maior número de áreas de risco mapeadas do Brasil, só perdendo para o Rio de Janeiro. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel André Có Silva - 18-02-22

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