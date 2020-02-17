ES e MG querem concessão das BR's 262 e 381 em 2020

Os governos e as federações das indústrias do Espírito Santo e Minas Gerais lançaram, nesta segunda-feira (17), o Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo para destravar obras de infraestrutura com investimento de R$ 56,5 bilhões. Entre os pontos prioritários, está o leilão de concessão das BR's 262 e 381, a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a desestatização da Codesa e o desenvolvimento das comunidades do Vale do Rio Doce. O plano estima que os projetos gerem 12 mil postos de trabalho no Espírito Santo e gere uma alta de 15% no PIB capixaba, cerca de R$ 17 bilhões. Acompanhe os detalhes: