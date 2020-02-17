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INFRAESTRUTURA

ES e MG querem concessão das BR's 262 e 381 em 2020

Plano Estratégico entre os dois estados define projetos prioritários para a infraestrutura e desenvolvimento

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 18:25

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

17 fev 2020 às 18:25
Os governos e as federações das indústrias do Espírito Santo e Minas Gerais lançaram, nesta segunda-feira (17), o Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito Santo para destravar obras de infraestrutura com investimento de R$ 56,5 bilhões. Entre os pontos prioritários, está o leilão de concessão das BR's 262 e 381, a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas, a desestatização da Codesa e o desenvolvimento das comunidades do Vale do Rio Doce. O plano estima que os projetos gerem 12 mil postos de trabalho no Espírito Santo e gere uma alta de 15% no PIB capixaba, cerca de R$ 17 bilhões. Acompanhe os detalhes:
Entrevista - Lucas Valadão - Leo de Castro - 17-02-20

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