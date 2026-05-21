"ES é berço de uma diversidade de museus", explica museológa

Data: 1/11/2006 - ES - Vitória - Museu Solar Monjardim - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fabio Vicentini - Jornal A Gazeta - CULTURA - Museu Crédito: Fabio Vicentini

Conhecer museus é conhecer nossa história! A 24ª Semana Nacional de Museus vai até o dia 24 de maio, no domingo, e propõe uma reflexão sobre o papel dessas instituições na garantia do direito à memória, promoção da justiça social e fortalecimento da participação cidadã. E os museus têm um dia para chamar de seu: celebrado mundialmente em 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus foi instituído em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

A frase é conhecida: "Quem vive de passado é museu". Mas quem disse que museus são apenas instituições que remotam ao arquétipo de passado? Um zoológico, aquário e até parques naturais podem ser considerados museus. Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus promovem a diversidade e a sustentabilidade. Daí essa definição. O Espírito Santo, em si, pode ser considerado um berço da diversidade de museus. A explicação é da museóloga da secretaria de Estado da Cultura, Paula Nunes Costa.

Segundo ela, atualmente, o Espírito Santo possui cerca de 100 (cem) museus, mas esse trabalho de catalogação é complexo pois existem museus de diversos modelos, museus-casa, museus familaires e os chamados "pontos de memória". Mas, de forma geral, o que é um museu?