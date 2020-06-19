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COVID-19

ES deve terminar este mês de junho com 50 mil casos de Covid-19

Ouça entrevista com o professor Doutor em Economia da FGV, Marcelo Fernandes, que integra um grupo de pesquisadores brasileiros do projeto Covid-19 Analytics

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 jun 2020 às 11:15
O Estado do Espírito Santo deve terminar este mês de junho com aproximadamente 50 mil casos de Covid-19. A projeção foi feita nesta sexta-feira (19) pelo professor Doutor em Economia da FGV, Marcelo Fernandes, que integra um grupo de pesquisadores brasileiros do projeto Covid-19 Analytics. A mesma projeção estatística aponta 1.750 mortes pela doença até o fim deste mês. 
A ferramenta desenvolvida pelo grupo de pesquisadores permite previsões de cenários para os próximos 14 dias da pandemia do novo coronavírus e podem servir de apoio às decisões para ações de curto prazo, até duas semanas à frente, assim como informar o público. Com uma taxa de transmissão de 1,34, o Espírito Santo, segundo o entrevistado, não deve atingir o pico da doença pelos próximos 14 dias. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Fernandes - 19-06-20
 

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