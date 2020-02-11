ES deve ter pancadas de chuva até o fim de semana

Apesar do alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para 50 cidades do ES nesta terça-feira (11), a chuva não deve ser tão forte como as de janeiro, segundo a meteorologista do Instituto Climatempo, Josélia Pegorim, em entrevista à CBN Vitória. Ainda assim, ela afirma que a população deve ficar atenta, principalmente em áreas de risco, onde mesmo uma chuva de média intensidade pode provocar ocorrências. Para o restante da semana, o tempo deve seguir instável, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Acompanhe: