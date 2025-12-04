ES deve ter mais um episódio de chuva intensa até o fim deste ano

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho com risco de alagamento para 55 cidades do Espírito Santo. O alerta é o mais preocupante da escala de risco para acumulado de chuva, segundo o Instituto. O aviso vale até 23h59 desta quinta-feira (4), prevendo um volume de mais de 100 mm de chuva por dia. A Defesa Civil do Estado também divulgou um vídeo nas redes sociais, alertando que tem previsão de chuva forte até esta sexta-feira (05), com risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções de energia. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual. Ouça!