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Chuva

ES deve ter mais um episódio de chuva intensa até o fim deste ano

Quem conversa conosco sobre esse assunto é o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual

Publicado em 04 de Dezembro de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 dez 2025 às 10:38
As fortes chuvas que caíram durante a madrugada de terça-feira, 30, interditaram ruas nos bairros mais baixos de Venâncio Aires, no Vale do Taquari. A Defesa Civil bloqueou acessos e segue emitindo alertas e atualizando boletins
fortes chuvas Crédito: Leandro Osório/Ato Press/Folhapress - 01/05/2024
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho com risco de alagamento para 55 cidades do Espírito Santo. O alerta é o mais preocupante da escala de risco para acumulado de chuva, segundo o Instituto. O aviso vale até 23h59 desta quinta-feira (4), prevendo um volume de mais de 100 mm de chuva por dia. A Defesa Civil do Estado também divulgou um vídeo nas redes sociais, alertando que tem previsão de chuva forte até esta sexta-feira (05), com risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções de energia. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual. Ouça!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mauro Bernasconi - 04-12-25.mp3

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