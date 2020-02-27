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PREVISÃO DO TEMPO

ES deve ter chuva e queda de temperatura nos próximos dias

Segundo previsão do Incaper, frente fria permanece no Estado até o início da próxima semana

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:30

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:30
Uma frente fria chegou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (27) e deve permanecer sobre o Estado até o início da semana que vem. As regiões Sul e Metropolitana devem ter chuva mais frequente e queda da temperatura máxima pelos próximos dias. Nesta sexta (28), chove em todo o Espírito Santo. No fim de semana, a faixa Norte deve ter aberturas de sol, enquanto a faixa Sul permanece com tempo encoberto e chuva a qualquer momento do dia. As informações são do coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe! 
Entrevista - Lucas Valadão - Hugo Ramos - 27-02-20

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