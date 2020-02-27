ES deve ter chuva e queda de temperatura nos próximos dias

Uma frente fria chegou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (27) e deve permanecer sobre o Estado até o início da semana que vem. As regiões Sul e Metropolitana devem ter chuva mais frequente e queda da temperatura máxima pelos próximos dias. Nesta sexta (28), chove em todo o Espírito Santo. No fim de semana, a faixa Norte deve ter aberturas de sol, enquanto a faixa Sul permanece com tempo encoberto e chuva a qualquer momento do dia. As informações são do coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!