ES deve receber R$ 548 milhões em investimento elétrico até 2022

Diante da maior crise hídrica dos últimos 91 anos no Brasil, e as graves consequências para o abastecimento elétrico do país, cuja principal fonte é o sistema hídrico, foi realizado na última segunda-feira (25), pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), um leilão emergencial para a contratação de energia, o primeiro Procedimento Competitivo Simplificado (PCS). Entre os vencedores do certame, 3 de geração à Gás Natural, que somam 148 MW e um investimento de R$ 548 milhões são no Espírito Santo, o segundo maior resultado entre os estados, atrás apenas do Rio de Janeiro, onde seis projetos preveem investimentos da casa de R$ 4 bi. É o que explica o diretor-executivo da Linhares Geração, Marcelo Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: