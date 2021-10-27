Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Energia

ES deve receber R$ 548 milhões em investimento elétrico até 2022

Os detalhes são do diretor-executivo da Linhares Geração, Marcelo Oliveira

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 out 2021 às 12:08
Rede elétrica, eletricidade, energia, linhas de transmissão
Rede elétrica, eletricidade, energia, linhas de transmissão Crédito: Pexels
Diante da maior crise hídrica dos últimos 91 anos no Brasil, e as graves consequências para o abastecimento elétrico do país, cuja principal fonte é o sistema hídrico, foi realizado na última segunda-feira (25), pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), um leilão emergencial para a contratação de energia, o primeiro Procedimento Competitivo Simplificado (PCS). Entre os vencedores do certame, 3 de geração à Gás Natural, que somam 148 MW e um investimento de R$ 548 milhões são no Espírito Santo, o segundo maior resultado entre os estados, atrás apenas do Rio de Janeiro, onde seis projetos preveem investimentos da casa de R$ 4 bi. É o que explica o diretor-executivo da Linhares Geração, Marcelo Oliveira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Marcelo Oliveira - 27/10/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados