ES deve deixar fase de transmissão comunitária já no próximo mês

Em entrevista nesta terça-feira (04) à rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, afirmou que o Espírito Santo deve sair da condição de transmissão comunitária do novo coronavírus já no próximo mês de setembro. Acompanhe a entrevista!

O novo inquérito sorológico divulgado nesta segunda-feira (03) apontou que 262 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus durante esta pandemia. Realizado entre os dias 27 a 29 de junho, a pesquisa computou 8.374 testes em 13 cidades, incluindo a capital Vitória. Esta mesma pesquisa evidenciou o quanto as práticas de higiene preventivas podem contribuir por afastar o vírus. Um grupo grande de contaminados não tinha o hábito de higienizar embalagens dos produtos adquiridos em compras.