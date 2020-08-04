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COVID-19

ES deve deixar fase de transmissão comunitária já no próximo mês

Ouça entrevista com o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2020 às 12:06
Em entrevista nesta terça-feira (04) à rádio CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, afirmou que o Espírito Santo deve sair da condição de transmissão comunitária do novo coronavírus já no próximo mês de setembro. Acompanhe a entrevista!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 04-08-20.mp3
O novo inquérito sorológico divulgado nesta segunda-feira (03) apontou que 262 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus durante esta pandemia. Realizado entre os dias 27 a 29 de junho, a pesquisa computou 8.374 testes em 13 cidades, incluindo a capital Vitória. Esta mesma pesquisa evidenciou o quanto as práticas de higiene preventivas podem contribuir por afastar o vírus. Um grupo grande de contaminados não tinha o hábito de higienizar embalagens dos produtos adquiridos em compras.

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