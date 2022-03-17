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Pandemia

ES deve anunciar nos próximos dias 4ª dose da vacina contra a Covid para idosos

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2022 às 11:14
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampolas das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo deve anunciar nos próximos dias o inicio da aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos. A possibilidade foi confirmada nesta quinta-feira (17), pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Nésio Fernandes, havia uma expectativa de liberação por parte do Ministério da Saúde, mas como ainda não houve a confirmação, o Espírito Santo deve caminhar como outros estados, a exemplo de São Paulo, que se antecipou com a campanha de imunização. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 17-03-22

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