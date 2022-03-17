ES deve anunciar nos próximos dias 4ª dose da vacina contra a Covid para idosos

O Espírito Santo deve anunciar nos próximos dias o inicio da aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos. A possibilidade foi confirmada nesta quinta-feira (17), pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Nésio Fernandes, havia uma expectativa de liberação por parte do Ministério da Saúde, mas como ainda não houve a confirmação, o Espírito Santo deve caminhar como outros estados, a exemplo de São Paulo, que se antecipou com a campanha de imunização.