ES desponta como potência em café; saiba como preparar a bebida

É hora do cafezinho! Os cafezais estão presentes de norte a sul do Espírito Santo, sejam do tipo Conilon ou do Arábica - este na região Serrana. Neste 14 de abril, Dia Mundial do Café, o CBN Cotidiano aborda como o Estado é uma potência no ramo do café - desde a plantação até o produto final. O entrevistado é o coordenador de cafeicultura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Abraão Carlos Verdin. Ele conta que, no Brasil, o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de café Conilon e o terceiro maior produtor de arábica.
Entrevista - Fabio Botacin - Abraao Carlos - 14-04-21.mp3
Durante a colheita, o setor chega a gerar cerca de quatro mil empregos diretos. Ouça a entrevista completa, que tratou de todo o processo cafeeiro capixaba!