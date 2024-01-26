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ES-060

ES define regras para tráfego de caminhões na Rodovia do Sol; entenda

Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, fala sobre o assunto

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2024 às 11:37
Rodovia do Sol
Rodovia do Sol Crédito: Heitor Righetti/Secom
Com o aumento registrado no fluxo de caminhões logísticos, desde o término da concessão da via à Rodosol, o governo do Estado anunciou, nesta semana, que adotará uma nova regulamentação para o tráfego de veículos pesados na Rodovia do Sol. De acordo com o governo, "essa medida conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha, da Ceturb-Rodovias e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar e visa otimizar o fluxo de veículos na importante conexão entre a Grande Vitória e o litoral sul do Estado". A partir de agora, ficará proibido o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas na ES-060 (Rodovia do Sol) entre os KM 33, na altura do retorno e bairro Village do Sol, ao KM 39, no retorno e trevo de Setiba. "Além disso, será restrito o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas no entroncamento na ES-477, no trecho próximo à antiga praça do pedágio, até o entroncamento com da ES-388, próximo à BR-101", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 26-01-24

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