ES decreta estado de alerta por conta da falta de chuva

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), em reunião com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e outros órgãos, definiu as medidas para uso consciente e restrições para grandes setores que mais utilizam águas, inscritas na Resolução de Alerta para o Estado, publicada nesta quarta (18), no Diário Oficial. Ouça detalhes na entrevista com Fábio Ahnert, Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
CBN -Entrevista Fernanada Queiroz - Fábio Ahnert - 18-09-24.mp3
O documento determina a redução do volume diário, no seguinte formato:
Redução de 20% do volume para a agricultura
Redução de 25% do volume para a indústria e agroindústria
Redução de 35% do volume para outros usos que não sejam irrigação e uso na indústria
A sugestão da Agerh também é para que os municípios proíbam e penalizem atividades que causam desperdício de água. Atividades conhecidas pelo desperdício de água, segundo o governo: lavagem de vidraças, fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com o uso de mangueiras; Irrigação de gramados e jardins; Resfriamento de telhados com umectação ou sistemas abertos de troca de calor; Umectação de vias públicas e outras fontes de emissão de poeiras, exceto quando a fonte for o reuso de águas residuais tratadas.