ES decreta estado de alerta por conta da falta de chuva

Seca reduz volume de água e forma "ilhas" de areia no Rio Doce em Linhares Crédito: Jota Júnior

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), em reunião com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e outros órgãos, definiu as medidas para uso consciente e restrições para grandes setores que mais utilizam águas, inscritas na Resolução de Alerta para o Estado, publicada nesta quarta (18), no Diário Oficial. Ouça detalhes na entrevista com Fábio Ahnert, Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

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O documento determina a redução do volume diário, no seguinte formato:

Redução de 20% do volume para a agricultura

Redução de 25% do volume para a indústria e agroindústria

Redução de 35% do volume para outros usos que não sejam irrigação e uso na indústria