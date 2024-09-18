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Seca

ES decreta estado de alerta por conta da falta de chuva

Ouça entrevista com Fábio Ahnert, Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2024 às 11:52
Seca reduz volume de água e forma
Seca reduz volume de água e forma "ilhas" de areia no Rio Doce em Linhares Crédito: Jota Júnior
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), em reunião com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e outros órgãos, definiu as medidas para uso consciente e restrições para grandes setores que mais utilizam águas, inscritas na Resolução de Alerta para o Estado, publicada nesta quarta (18), no Diário Oficial. Ouça detalhes na entrevista com Fábio Ahnert, Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
CBN -Entrevista Fernanada Queiroz - Fábio Ahnert - 18-09-24.mp3
O documento determina a redução do volume diário, no seguinte formato: 
Redução de 20% do volume para a agricultura 
Redução de 25% do volume para a indústria e agroindústria 
Redução de 35% do volume para outros usos que não sejam irrigação e uso na indústria
A sugestão da Agerh também é para que os municípios proíbam e penalizem atividades que causam desperdício de água. Atividades conhecidas pelo desperdício de água, segundo o governo: lavagem de vidraças, fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com o uso de mangueiras; Irrigação de gramados e jardins; Resfriamento de telhados com umectação ou sistemas abertos de troca de calor; Umectação de vias públicas e outras fontes de emissão de poeiras, exceto quando a fonte for o reuso de águas residuais tratadas.

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