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ES debate Plano de Segurança Escolar em fórum nacional, em Vitória

Só no primeiro trimestre 2023 foram registradas 89 ocorrências de ameaças a escolas no Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 set 2023 às 11:38
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES
Invasor de escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Leitor I A Gazeta
Nas últimas quinta (28) e sexta (29), o Espírito Santo sediou o primeiro fórum nacional de segurança escolar e, na ocasião, debateu o Plano Estadual de Segurança Escolar. O documento foi elaborado após o ataque cometido por um ex-aluno, em novembro de 2022, contra duas escolas em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Nele, é possível encontrar dados a níveis estadual e nacional e ações para enfrentamento a violências nas escolas. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Coronel Marcio Celante, detalha o plano estadual de segurança escolar do Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Marcio Celante - 29-09-23.mp3

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