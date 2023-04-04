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Segurança

ES cria 'Salas de Maria' para ampliar atendimento às mulheres vítimas de violência

Lei Federal prevê que mulheres sejam atendidas preferencialmente por mulheres, mesmo onde não há delegacia específica

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:04
Divisão Especializada de Atendimento à Mulher
Divisão Especializada de Atendimento à Mulher Crédito: Divulgação/PC
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o projeto que prevê o funcionamento 24 horas por dia, incluindo domingos e feriados, para as delegacias da mulher em todo o país. A presidência também sancionou um projeto que cria programas de combate ao assédio sexual em órgãos públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. As mulheres que procurarem por atendimento deverão ser atendidas em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. No caso das cidades onde não há uma delegacia especializada para as mulheres, o atendimento deverá ser feito em uma delegacia comum, de preferência por uma agente especializada. A lei prevê que os policiais passem por treinamento para acolhimento das vítimas "de maneira eficaz e humanitária". As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. 
Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, fala sobre o funcionamento do serviço na Grande Vitória e no interior do estado. Segundo ele, estão sendo criadas "Salas de Maria" para humanizar e ampliar o atendimento à mulher em todas as delegacias regionais, mas sem previsão ainda de entrega. Até lá, o atendimento presencial 24 horas fica concentrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. No interior, o atendimento presencial acontece nas regionais.
Entrevista Fernanda Queiroz - Jose Darcy Arruda - 04-04-23.mp3

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