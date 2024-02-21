ES cria painel para monitoramento de mortes no trânsito

mortes no trânsito Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), lançou um painel para monitorar mortes no trânsito registradas no Espírito Santo. A ferramenta visa permitir o acompanhamento diário de óbitos em vias capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do observatório da Sesp, Carlos Souza, explica como será o funcionamento do painel. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Souza -21-02-24

O painel está disponível para consulta pública no site da Sesp, na aba "Estatísticas", e fornece dados dos últimos sete dias, permitindo uma análise dos acidentes fatais. O principal objetivo do painel é possibilitar o acompanhamento constante das mortes no trânsito, principalmente após fins de semana e feriados.

Metodologia

O Painel de Monitoramento de Mortes no Trânsito apresenta dados preliminares de sete dias, contabilizando o número de acidentes com vítimas fatais, o número de vítimas, local, dia e tipo de acidente.

Para permitir a atualização constante e trazer dados mais recentes, a Gerência do Observatório da Segurança Pública (Geosp) da Sesp aplica uma metodologia específica na confecção do Painel de Monitoramento de Mortes no Trânsito.

• Atualização dos dados: a atualização dos dados será diária, com seis atualizações ao longo do dia, garantindo a disponibilização de informações precisas e atualizadas;

• Abrangência: o painel disponibilizará dados de acidentes fatais em todo o Estado, em vias estaduais, federais e municipais;

• Mortes no local do acidente: Serão contabilizados os óbitos que ocorrerem no momento do acidente;

• Mortes em hospital: serão contabilizados os óbitos que ocorrerem em hospitais, em decorrência de acidentes de trânsito, desde que a internação tenha ocorrido dentro do período pesquisado (últimos sete dias);

• Dados Preliminares: é importante ressaltar que os dados apresentados no painel são preliminares e podem sofrer alterações posteriores, à medida que as informações oficiais forem consolidadas. Devido a esta característica, o Painel não acumulará histórico, trazendo sempre os registros dos últimos sete dias. Os dados consolidados continuarão sendo publicados mensalmente, na aba “Estatísticas > Dados de Crimes Letais”.

Dados:

São atualizados diariamente: https://sesp.es.gov.br/painel-de-mortes-no-transito