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Meio Ambiente

ES conta com programa inovador de recuperação de jacaré-do-papo-amarelo

Ouça entrevista com o diretor do Centro Cultural Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 abr 2024 às 12:06
Projeto fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES
Projeto fomenta conservação do jacaré-do-papo-amarelo no ES Crédito: Leonardo Mercon
Uma iniciativa inédita foi lançada no Espírito Santo para proteger os jacarés-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e seus ambientes naturais. A experiência tem o objetivo de monitorar e garantir a reprodução da espécie e seus habitats, focando na recuperação e repovoamento das populações dos jacarés em Unidades de Conservação do Estado. A formalização ocorreu no último dia 23, durante inauguração do Centro Cultural Projeto Caiman, destinado ao fomento da cultura e biodiversidade capixaba, em Alphaville Jacuhy, na Serra.
De acordo com o diretor do Caiman, Yhuri Nóbrega, os jacarés-do-papo-amarelo desempenham um papel importante no meio ambiente e sua sobrevivência impacta diretamente na saúde e biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Eles protegem as águas e florestas tanto por se alimentarem de animais menores como por fornecerem matéria orgânica a outros animais, principalmente os peixes. O processo de reprodução dos animais vai acontecer a partir de 600 jacarés que atualmente vivem em lagoas da ArcelorMittal e já são protegidos pelo instituto Caiman. Esses animais serão levados para diversos locais que foram afetados pela ação do homem e devem ajudar no equilíbrio do ecossistema. Ouça detalhes na entrevista. O espaço funciona de terça à sexta-feira, com programação gratuita, das 9h30 às 16 horas. O atendimento de grupos e escolas deve ser agendado por e-mail ([email protected]) e conta com roteiro didático e pedagógico de terça à sexta-feira, com foco na conscientização ambiental e valorização da cultura capixaba.
Entrevista Fernanda Queiroz - Yuri Cardoso Nóbrega - 27-04-24

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