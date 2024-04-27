ES conta com programa inovador de recuperação de jacaré-do-papo-amarelo

Uma iniciativa inédita foi lançada no Espírito Santo para proteger os jacarés-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e seus ambientes naturais. A experiência tem o objetivo de monitorar e garantir a reprodução da espécie e seus habitats, focando na recuperação e repovoamento das populações dos jacarés em Unidades de Conservação do Estado. A formalização ocorreu no último dia 23, durante inauguração do Centro Cultural Projeto Caiman, destinado ao fomento da cultura e biodiversidade capixaba, em Alphaville Jacuhy, na Serra.