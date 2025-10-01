Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES conta com antídoto para tratar intoxicação por metanol: saiba como reconhecer os sintomas
Consumidor

ES conta com antídoto para tratar intoxicação por metanol: saiba como reconhecer os sintomas

Ouça entrevista com a médica toxicologista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), Rinara Angélica de Andrade Machado

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2025 às 10:46
Drinks com cachaça da Cachaçaria Santa Terezinha
Drinks Crédito: Vitor Jubini
Nos últimos dias, um alerta de saúde pública tem chamado a atenção em todo o Brasil: a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Ainda que não haja registros confirmados ou suspeitos no Espírito Santo, a preocupação cresce diante do potencial risco dessa substância estar circulando em bebidas possivelmente adulteradas. É difícil identificá-la antes de consumi-la já que não altera cor, cheiro ou sabor das bebidas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica toxicologista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), Rinara Angélica de Andrade Machado, explica quais os sintomas que podem indicar uma intoxicação e o que é preciso fazer em caso de suspeita. Ela também confirma que o Espírito Santo é um dos estados com antídoto para tratar a intoxicação por metanol. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Rinara Angélica de Andrade Machado - 01-10-25
A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que até o momento, não há investigação em andamento sobre casos de intoxicação por metanol no Espírito Santo, semelhantes às notificadas no Estado de São Paulo. O metanol é um álcool altamente tóxico, utilizado em solventes industriais, combustíveis e produtos de limpeza, e não deve ser ingerido em nenhuma circunstância, já que mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação grave, cegueira permanente e até a morte. Os sintomas podem surgir poucas horas após a ingestão e incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça intensa, tontura, alterações visuais, respiração acelerada, convulsões e perda de consciência. A Sesa reforça a importância de não consumir bebidas de origem duvidosa, sem rótulo ou procedência, adquirindo apenas produtos com registro e lacre em estabelecimentos confiáveis. Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde e, se possível, levar a embalagem ou amostra da bebida ingerida. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox/ES) está disponível para orientações por meio do telefone 0800 283 9904. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados