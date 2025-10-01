ES conta com antídoto para tratar intoxicação por metanol: saiba como reconhecer os sintomas

Nos últimos dias, um alerta de saúde pública tem chamado a atenção em todo o Brasil: a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Ainda que não haja registros confirmados ou suspeitos no Espírito Santo, a preocupação cresce diante do potencial risco dessa substância estar circulando em bebidas possivelmente adulteradas. É difícil identificá-la antes de consumi-la já que não altera cor, cheiro ou sabor das bebidas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica toxicologista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), Rinara Angélica de Andrade Machado, explica quais os sintomas que podem indicar uma intoxicação e o que é preciso fazer em caso de suspeita. Ela também confirma que o Espírito Santo é um dos estados com antídoto para tratar a intoxicação por metanol. Ouça a conversa completa!

A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que até o momento, não há investigação em andamento sobre casos de intoxicação por metanol no Espírito Santo, semelhantes às notificadas no Estado de São Paulo. O metanol é um álcool altamente tóxico, utilizado em solventes industriais, combustíveis e produtos de limpeza, e não deve ser ingerido em nenhuma circunstância, já que mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação grave, cegueira permanente e até a morte. Os sintomas podem surgir poucas horas após a ingestão e incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça intensa, tontura, alterações visuais, respiração acelerada, convulsões e perda de consciência. A Sesa reforça a importância de não consumir bebidas de origem duvidosa, sem rótulo ou procedência, adquirindo apenas produtos com registro e lacre em estabelecimentos confiáveis. Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde e, se possível, levar a embalagem ou amostra da bebida ingerida. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox/ES) está disponível para orientações por meio do telefone 0800 283 9904.