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ES confirma caso de Febre do Nilo; entenda o que é a doença

O caso foi registrado em uma propriedade em São Mateus

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 15:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 jun 2018 às 15:30
Mais uma descoberta preocupante. O Espírito Santo registrou o primeiro caso de Febre do Nilo Ocidental em cavalos e, agora, está em estado de atenção para a possível contaminação de humanos, de acordo com o Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica, que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O caso foi registrado em uma propriedade em São Mateus e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) teve conhecimento a partir da notificação de óbito em cavalos na região, o que chamou atenção dos técnicos responsáveis na Sesa e desencadeou o trabalho de investigação dos casos. O exame confirmatório foi realizado pelo Instituto Evandro Chagas, laboratório oficial do Ministério da Saúde.
Entrevista - Fabio Botacin - Gilton Almada - 06-06-18.mp3
Segundo a Sesa, em geral, os sintomas nos animais são: falta de coordenação motora, andar cambaleante, cegueira, cabeça baixa, orelhas caídas, apatia, podendo ser fatal. A doença também acomete aves e, nesses animais, observa-se mortalidade elevada. Não há tratamento específico. Saiba mais detalhes da doença junto ao coordenador de emergências em Saúde Pública da Sesa, Gilton Almada.

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