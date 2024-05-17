ES começa a aplicar doses da vacina Moderna; Sesa explica!

vacina da Moderna Crédito: Anna Nolte/ U.S Air Force

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou nesta quinta-feira (16), que os municípios da região Metropolitana de Saúde e as superintendências regionais Norte, Sul e Central iniciaram a retirada da primeira remessa de doses da vacina Spikevax, da Moderna, contra a Covid-19. O Estado recebeu a remessa com 47.200 doses que serão destinadas a todos os 78 municípios capixabas. De acordo com a Sesa, devido ao quantitativo de doses recebido pelo Estado, a distribuição aos municípios capixabas aconteceu de forma proporcional à população de cada cidade. A expectativa, segundo informou o Ministério da Saúde, é que novas remessas sejam enviadas ao Estado em breve.

"A vacina da Moderna está atualizada para a variante XBB 1.5, uma subvariante da Ômicron, e pode ser administrada na população acima dos 5 anos pertencente aos grupos prioritários e crianças de seis meses a 5 anos de idade, conforme o Calendário Nacional de Vacinação", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 17-05-24

Quem pode se vacinar contra a Covid-19 com dose da Moderna

A partir de 2024, o Ministério da Saúde definiu que a vacina da Covid-19 como reforço será administrada na população com mais de 5 anos de idade pertencente aos grupos prioritários estabelecidos, além da inclusão da dose ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a 5 anos de idade.

Com a incorporação da vacina da Moderna ao Programa Nacional de Imunização (PNI), há a orientação das doses de reforço acontecerem anualmente ou semestralmente, a depender do grupo prioritário.

Os grupos prioritários são: Pessoas de 60 anos ou mais; Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; Pessoas imunocomprometidas; Indígenas; Ribeirinhos; Quilombolas; Gestantes e puérperas; Trabalhadores da saúde; Pessoas com deficiência permanente; Pessoas com comorbidades; Pessoas privadas de liberdade (maior ou igual a 18 anos); Funcionários do sistema de privação de liberdade; Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; Pessoas em situação de rua.