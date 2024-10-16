ES: chuvas mais intensas somente a partir do final da próxima semana

A semana começou com tempo instável no Espírito Santo e deve seguir dessa maneira até o próximo sábado (19). A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que prevê variação entre dias de chuva e sol, sem previsão de fortes tempestades. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Hugo Ramos detalha o que está previsto para os próximos dias. No próximo domingo (20), por exemplo, chove somente com mais intensidade no oeste capixaba. Já no final da próxima semana, a chuva forte pode se espalhar por todo o Espírito Santo.