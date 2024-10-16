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Meteorologia

ES: chuvas mais intensas somente a partir do final da próxima semana

Ouça entrevista com o meteorologista Hugo Ramos

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2024 às 11:35
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Moradores de Vitória têm enfrentado dias com tempo coberto Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana começou com tempo instável no Espírito Santo e deve seguir dessa maneira até o próximo sábado (19). A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que prevê variação entre dias de chuva e sol, sem previsão de fortes tempestades. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Hugo Ramos detalha o que está previsto para os próximos dias. No próximo domingo (20), por exemplo, chove somente com mais intensidade no oeste capixaba. Já no final da próxima semana, a chuva forte pode se espalhar por todo o Espírito Santo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos -16-10-24.mp3

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