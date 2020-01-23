ES: Cemaden alerta para risco muito alto de inundação e deslizamento

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera alta a possibilidade de eventos de risco geo-hidrológico no centro-sul do Espírito Santo, com especial atenção a região metropolitana de Vitória, para esta quinta-feira (23). Já para sexta-feira (24), o alerta para de alto para muito alto, considerando a previsão meteorológica de grandes acumulados de chuva. Quem explica a gravidade dos alertas e aponta detalhes do monitoramento de desastres para os próximos dias é o meteorologista e pesquisador do Cemaden, Giovanni Dolif. Acompanhe!