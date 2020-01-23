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MAIS CHUVA FORTE

ES: Cemaden alerta para risco muito alto de inundação e deslizamento

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) afirma que capixabas da região metropolitana de Vitória devem ter especial atenção entre esta quinta (23) e sexta-feiras (24)

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 13:28

Publicado em 

23 jan 2020 às 13:28
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera alta a possibilidade de eventos de risco geo-hidrológico no centro-sul do Espírito Santo, com especial atenção a região metropolitana de Vitória, para esta quinta-feira (23). Já para sexta-feira (24), o alerta para de alto para muito alto, considerando a previsão meteorológica de grandes acumulados de chuva. Quem explica a gravidade dos alertas e aponta detalhes do monitoramento de desastres para os próximos dias é o meteorologista e pesquisador do Cemaden, Giovanni Dolif. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Giovanni Dolif - 23-01-20

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