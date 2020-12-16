ES caminha para um ciclo de alto risco de transmissão, diz secretário

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse momento, o Estado caminha para que, em especial, os grandes municípios litorâneos e os da Grande Vitoria entrem, até o réveillon , no risco alto de transmissão da doença.

O secretário ressalta que todos os dias são feitas simulações do mapa de risco e elas tem mostrado que o Espírito Santo caminha para um ciclo de alto risco de transmissão. Vila Velha, por exemplo, de acordo com Nésio Fernandes, tem uma curva de óbitos se assemelhando a da primeira onda. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta (16), o secretário traz um cenário da pandemia para as próximas semanas. Confira as explicações!

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