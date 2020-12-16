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COVID NO ES

ES caminha para um ciclo de alto risco de transmissão, diz secretário

Nésio Fernandes afirma que o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:13

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:13
De acordo com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse momento, o Estado caminha para que, em especial, os grandes municípios litorâneos e os da Grande Vitoria entrem, até o réveillon , no risco alto de transmissão da doença.
O secretário ressalta que todos os dias são feitas simulações do mapa de risco e elas tem mostrado que o Espírito Santo caminha para um ciclo de alto risco de transmissão. Vila Velha, por exemplo, de acordo com Nésio Fernandes, tem uma curva de óbitos se assemelhando a da primeira onda. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta (16), o secretário traz um cenário da pandemia para as próximas semanas. Confira as explicações!
Entrevista - Patricia Vallim - Nésio Fernandes - 16-12-20.mp3
O Estado registrou 21 mortes e 2.400 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até o momento, são 4.630 mortes pela doença e 217.938 casos confirmados. Durante coletiva na última segunda-feira (14) o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, alertou, inclusive, que o Espírito Santo enfrentará uma fase de "grande risco social" nas próximas oito semanas.

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