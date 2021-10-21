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Recursos hídricos

ES busca formas de armazenar água para evitar escassez em período de estiagem

O entrevistado é o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Ahnert

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:29

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

21 out 2021 às 17:29
Barragem do Rio Jucu, em Vila Velha
Barragem do Rio Jucu, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo está investindo em formas de armazenar água para evitar escassez nos períodos de estiagem. A afirmação é do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou que a bacia do rio Santa Maria abastece os municípios que ficam ao norte da região metropolitana de Vitória, e a bacia do rio Jucu abastece os municípios que ficam mais ao sul. Ahnert contou que obra da barragem do Jucu é muito complexa e deve ser realizada entre Domingos Martins e Viana. Ouça:
Mário Bonella entrevista Fabio Ahnert - 21/10/2021

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