ES busca formas de armazenar água para evitar escassez em período de estiagem

O Espírito Santo está investindo em formas de armazenar água para evitar escassez nos períodos de estiagem. A afirmação é do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou que a bacia do rio Santa Maria abastece os municípios que ficam ao norte da região metropolitana de Vitória, e a bacia do rio Jucu abastece os municípios que ficam mais ao sul. Ahnert contou que obra da barragem do Jucu é muito complexa e deve ser realizada entre Domingos Martins e Viana. Ouça: