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173 procedimentos

ES bate recorde em número de transplantes de órgãos em 2024

Mas a recusa de muitas famílias em aceitar a doação de órgãos ainda é um desafio

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:19
Transplante de coração
Transplante de coração Crédito: Shutterstock
Em 2024, o Espírito Santo registrou um número recorde de transplantes de órgãos sólidos. Em doze meses, foram 173 procedimentos, um crescimento de 21,83% em relação ao ano anterior. Rim, fígado e coração são os órgãos que mais foram transplantados no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Machado, explica como funcionam os transplantes e destaca os principais desafios para que mais procedimentos ocorram em solo capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Maria Machado -22-01-25.mp3

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