ES bate recorde em número de transplantes de órgãos em 2024

Em 2024, o Espírito Santo registrou um número recorde de transplantes de órgãos sólidos. Em doze meses, foram 173 procedimentos, um crescimento de 21,83% em relação ao ano anterior. Rim, fígado e coração são os órgãos que mais foram transplantados no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Machado, explica como funcionam os transplantes e destaca os principais desafios para que mais procedimentos ocorram em solo capixaba. Ouça a conversa completa!